La disparition de Dieudonné Lokossou a suscité torrent de témoignages venant surtout du monde syndical. Paul Essè Iko, l’ancien Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) a salué la mémoire d’un « responsable syndical d’une trempe telle que le Bénin en aura besoin pendant longtemps ». Dieudonné Lokossou était pour lui, un homme de courage et de poigne avec qui la Cstb a « fait face au régime de Boni Yayi qui n’a pas voulu satisfaire les revendications ». L’ex Sg de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) a « pu apporter sa part au combat libérateur au Bénin » assure Paul Esse Iko.

« Il a toujours dit, je ne suis pas PCB mais je leur tire chapeau et je les aime »

Le syndicaliste parlera aussi de son attachement à la Cstb. « Il a toujours dit, je ne suis pas PCB mais je leur tire chapeau et je les aime » a t-il déclaré dans les colonnes du journal La Nation. L’homme donnera même un exemple pour appuyer ses dires : “Lorsque Boni Yayi est parti en guerre contre le port des habits rouges, Lokossou a publiquement dit : « Le rouge c’est la vérité ». Donc il nous aime. Il travaille avec nous. Il constate que nous avons notre point de vue, notre audience et il respecte cela“ a salué Paul Essè Iko. Sa disparition est une perte pour nous et je souhaite toujours à cette occasion que la jeunesse prenne exemple sur ceux qui ont pu consacrer leur vie à lutter pour la justice, la démocratie, a-t-il poursuivi.

“Si dans l’au-delà, il existe une rencontre avec les anciens,…”

Inutile de rappeler que Dieudonné Lokossou est un ancien fonctionnaire de la Sonacop (Société nationale de commercialisation des produits pétroliers). Il est décédé le mardi 07 septembre dernier. L’ancien patron de la Cstb va clore son témoignage sur cette phrase : « Si dans l’au-delà, il existe une rencontre avec les anciens, qu’il nous salue Gaston Azoua et tous les autres camarades qui nous ont laissés. Alors, je dis paix à son âme et que sa postérité vive ».