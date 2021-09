L’ex-secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin(CSA-Bénin), Dieudonné Lokossou, a tiré sa révérence ce mardi 07 septembre 2021. Il s’est éteint au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Quelques heures après l’annonce de la mauvaise nouvelle, l’actuel secrétaire général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou, lui a rendu hommage.

Pour lui, « le camarade Lokossou Dieudonne a contribué au rayonnement, non seulement de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin, mais également tout le mouvement syndical béninois ». Il estime que le disparu était « l’homme des combats pour la liberté et la justice ». Lisez ci-dessous le message de Anselme Amoussou.

Dieudonné Lokossou, syndicaliste de conviction

Il a, incontestablement, marqué le paysage social et politique de notre pays. Il n’était pas l’homme des compromissions. Mais l’homme des combats pour la liberté et la justice. Il a été un homme de conviction. Prêt à braver tous les obstacles et interdits pour défendre ses idées et les revendications des travailleurs et des citoyens. C’était un homme de parole avec des qualités de cœur reconnues de tous ceux qui l’ont côtoyé. Il a servi la cause des travailleurs avec son tempérament, mais avec passion et foi.

Le camarade LOKOSSOU Dieudonne a contribué au rayonnement, non seulement de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin, mais également tout le mouvement syndical béninois. Au plan national et sous régional. Que dire d’autre que notre grande émotion, notre grande tristesse ! Que dire que notre compassion pour sa famille et l’ensemble des travailleurs de notre pays.!

Le Bureau Exécutif National de la CSA-BÉNIN, l’ensemble des structures et militants, par ma voix souhaite une paix éternelle à l’âme du combattant disparu.

Pour le Ben CSA-BÉNIN,

Anselme Coovi AMOUSSOU, Secrétaire Général