C’est connu de tous. Le Bénin a drastiquement réduit le nombre de ses ambassades et représentations diplomatiques et consulaires dans le monde. De 39 sous le régime défunt, il est passé à 13. Récemment, le gouvernement a nommé en plus des ambassadeurs, les consuls honoraires. Ils sont au nombre de 67 selon le journal La Nation. Huit sont en Amérique, 23 en Afrique, 26 en Europe et 10 en Asie.

Les consuls jouent un rôle différent de celui des ambassadeurs. Ils ne peuvent pas opiner au nom du Bénin sur des questions politiques comme les ambassadeurs. Par contre, ils répondent présent pour ce qui est des intérêts civils (consuls généraux) ou commerciaux (consuls honoraires). Mais d’une manière générale, le consul honoraire est à même de remplir ces deux fonctions.

” Plus de résultats avec moins de moyens “

La politique du gouvernement actuel en matière de représentations diplomatiques est de combiner l’efficience avec l’efficacité. C’est-à-dire « plus de résultats avec moins de moyens, en modernisant les moyens de travail » expliquait le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci en novembre 2020 après son passage au Parlement.