Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, a confirmé lors d’une conférence de presse samedi en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies que Bamako est en pourparlers avec une société privée russe. Les autorités maliennes envisagent la possibilité de signer un contrat avec Wagner en vue du déploiement d’un millier de paramilitaires russes au Mali pour former les forces armées et assurer la protection des dirigeants. Paris qui dispose actuellement 5000 soldats dans le Sahel, est farouchement opposé à toute présence de mercenaires russes sur le sol malien et a menacé de retirer ses hommes si un tel accord venait à être conclu.

Récemment, le ministre malien de Défense avait lui-même admis mener des discussions avec la société russe. « Nous n’avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde », avait-il déclaré. Reconnaissant l’existence des pourparlers entre Bamako et la société russe (Wagner) , le chef de la diplomatie russe a toutefois nié toute implication de son gouvernement. « Il s’agit d’une activité exercée sur une base légitime », a déclaré le ministre russe tout en ajoutant « nous n’avons rien à voir avec cela ».

Un partenariat au profit des intérêts sécuritaires maliens

En même temps qu’elles sont en pourparlers avec la société de mercenaires, les autorités maliennes souhaitent également maintenir la coopération en matière de sécurité avec la Russie. « La Russie est un membre du Conseil de sécurité de l’ONU, nous voulons donc que la Russie continue à soutenir les causes maliennes. Voilà donc les points clés. Nous sommes venus simplement pour réitérer la volonté du Mali de coopérer avec la Russie et de continuer à avoir ce partenariat au profit des intérêts sécuritaires maliens », a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui a rencontré vendredi Sergueï Lavrov en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

La menace terroriste dans la région saharo-sahélienne

Pour sa part, le ministère russe des Affaires a indiqué que les deux diplomates ont discuté des questions de lutte contre le terrorisme. « Les hauts diplomates ont examiné des questions d’actualité concernant le développement de la coopération russo-malienne dans divers domaines. La question de la lutte contre la menace terroriste dans la région saharo-sahélienne a été discutée en détail », a déclaré le Lavrov dans un communiqué.