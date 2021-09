La réconciliation entre Boni Yayi et Patrice Talon est à espérer. Mais elle ne doit pas se faire au détriment des victimes et leurs alliés, prévient Joël Atayi Guèdègbé. Cet acteur de la société civile est persuadé que ceux qui ont commis des actes répréhensibles devraient en répondre. Il admet cependant qu’il faut pardonner.

« Le pardon devrait pouvoir être de mise. Il y a des modalités dans une République pour que le pardon advienne » a laissé entendre Joël Atayi Guèdègbé parlant surtout des doléances de Boni Yayi, notamment la libération des prisonniers politiques et l’arrêt des poursuites contre les exilés politiques. L’acteur de la société civile est par exemple, opposé à une loi d’amnistie.

” Ça tend à être une espèce de prime à l’impunité “

« On est censé être dans une logique de séparation des pouvoirs. La justice n’aime pas qu’on lui dicte la conduite à suivre. Je suis opposé aux lois d’amnistie. Ça tend à être une espèce de prime à l’impunité…Il ne faut pas donner le sentiment que c’est quelques coquins et copains qui s’arrangent. Il faut trouver l’équilibre pour que plus jamais ça a priori » a-t-il déclaré. De toutes les façons, les actes qui seront posés par l’actuel locataire de la Marina, après cette rencontre, situeront les uns et les autres sur ses réelles intentions.