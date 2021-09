Après son ancien conseiller à la Sécurité nationale, sa nièce, son avocat, un autre ancien collaborateur de Donald Trump raconte dans un livre ce qu’il était. Il s’agit de l’ancienne porte-parole de la Maison Blanche Stephanie Grisham dont les extraits de son livre «I’ll Take Your Questions Now» ont été rapportés par le New York Times.

La femme qui a déposé le tablier suite aux événements du 6 janvier ayant rapport avec l’attaque du Capitole américain, rapporte des déclarations qui ont été faites par l’ancien patron de la Maison-Blanche en marge d’une rencontre avec son homologue russe. «Ok, je vais jouer les durs avec vous quelques minutes. Mais c’est pour les caméras, et une fois qu’ils seront partis, nous parlerons.», aurait déclaré l’ancien président américain. Notons que ces déclarations interviennent dans un contexte où les informations relatives à l’ingérence russe dans les élections de 2016 ont refait surface.

Des révélations de « The Guardian »

Le média britannique « The Guardian » révèle que la Russie a contribué d’une manière ou d’une autre à l’élection du milliardaire républicain pour garantir les objectifs stratégiques de Moscou en attisant les troubles sociaux aux États-Unis. « Il est absolument nécessaire d’utiliser toute la force possible pour faciliter son élection au poste de président américain », indique le document qui a été consulté par le média britannique.