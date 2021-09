La réélection de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump en novembre dernier, n’était pas une priorité pour son épouse Melania. En effet, selon les révélations de l’ancienne porte-parole de l’ex-première dame des USA, Stephanie Grisham, dans son livre intitulé I’ll take your questions now : What i saw in the Trump White House, à paraître le 05 octobre 2021, cette dernière dormait durant la grande partie de la soirée électorale du 05 novembre 2020.

Elle n’est pas très intéressée par les ambitions politiques de son époux

Melania Trump avait également été réveillée au moment où son époux prononçait son discours face à l’actuel président démocrate Joe Biden. Notons que Melania Trump n’est pas très intéressée par les ambitions politiques de son époux. Ce n’est en effet pas la première fois que la presse américaine fait les choux gras de son désintérêt pour la politique, surtout quand il s’agit de son époux. D’après les informations du média Insider, le mardi 14 septembre 2021, Melania Trump n’a pas très envie de reprendre sa place de première dame des Etats-Unis, une fois de plus.

Donald Trump compte se présenter à l’élection présidentielle

Lors d’une interview accordée à la chaîne américaine CNN au début du mois de septembre, la journaliste Kathy Bennett avait déclaré que : « Contrairement à 2016, Melania Trump n’a pas vraiment l’intention de rejoindre la campagne » tout en soulignant avoir « parlé à des personnes qui ont dit qu’elle n’est même pas vraiment intéressée par le fait d’être à nouveau à la Maison-Blanche ». Par contre, Donald Trump compte se présenter à l’élection présidentielle de 2024, selon plusieurs de ses proches.