Le mois dernier, les autorités sanitaires ivoiriennes avaient annoncé un cas du virus Ebola en provenance de la Guinée. Plus de deux semaines après, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dans un communiqué qu’il n’y a « aucune preuve » de la présence du virus dans le pays. L’OMS a fait son annonce à la suite de nouvelles analyses de l’Institut Pasteur de Lyon, réalisées sur des prélèvements effectués sur une jeune Guinéenne que les autorités ivoiriennes avaient annoncé infectée après sa venue à Abidjan.

« Avec les nouveaux résultats obtenus par le laboratoire à Lyon, l’OMS estime que la patiente n’a pas eu la maladie à virus Ebola et de plus amples analyses sur la cause de sa maladie sont en cours », a déclaré l’OMS dans un communiqué. Selon l’OMS depuis qu’Abidjan a annoncé la détection du cas le 14 août, « plus de 140 contacts ont été recensés dans les deux des pays ». Mais l’agence onusienne a indiqué qu’aucune « autre personne n’a présenté de symptômes de la maladie, ni n’a été testée positive pour Ebola ».

L’OMS déclasse ses interventions en Côte d’Ivoire

Ainsi, l’OMS « déclasse désormais ses interventions en Côte d’Ivoire du niveau de réponse à celui d’état d’alerte ». Après qu’Abidjan ait annoncé le cas provenant de la Guinée, les autorités sanitaires avaient reçu 5 000 doses de vaccin Ebola pour une campagne de vaccination qui avait démarré le 17 août pour des groupes cibles. La Guinée avait remis en cause le diagnostic de la Côte d’Ivoire exigeant de nouvelles analyses, ce qui a conduit à l’actuelle conclusion de l’OMS.