Les 17, 18 et 19 septembre 2021, ont lieu en Russie les élections à la huitième Douma d’État (la chambre basse du parlement). En plus des élections à la Douma d’État, les électeurs votent aussi pour les chefs de neuf régions russes et les membres de 39 parlements régionaux. Au cours de ces élections les citoyens russes ont la possibilité de voter en ligne, comme le président Vladimir Poutine pense bien le faire, étant en auto-isolement depuis mardi.

Alors qu’ils mettaient déjà les Etats-Unis en garde contre l’ingérence dans ces élections, des responsables russes ont rapporté de graves cyberattaques de plate-forme fédérale russe de vote en ligne. D’après la présidente de la Commission électorale centrale (CEC), Ella Pamfilova la moitié de ces cyberattaques proviennent des États-Unis. « Notre site Web vybory.gov.ru est confronté à de graves attaques liées au vote en ligne à distance. En ce qui concerne les pays, 50 % des attaques proviennent des États-Unis, 25 % d’Allemagne, 20 % de Corée du Sud et 5 % de Chine », a-t-elle précisé.

10 % de Russie

D’après la responsable, le constat est presque pareil sur le site Web des services publics de Gosuslugi. « En ce qui concerne les pays, 50 % des attaques viennent des États-Unis, 25 % d’Allemagne, 10 % de Russie, encore 10 % de Chine et 5 % d’Ukraine. Cela signifie que nous ne formulons aucune allégation, les élections suscitent beaucoup d’intérêt », a rapporté Ella Pamfilova.