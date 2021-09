Pour la deuxième journée dans le groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 zone Afrique, Les Ecureuils du Bénin ont affronté, ce lundi 6 septembre 2021 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Léopards de la RD Congo. Après un match assez sérieux les deux équipes n’ont pu se départager. Jordan Adéoti répond à l’ouverture du score de Dieumerci MBokani pour permettre aux deux équipes de se quitter sur un score d’un but partout.

Dans l’euphorie de la victoire du jeudi 2 septembre dernier face à Madagascar lors de la première journée de ces éliminatoires du mondial qatari, les Béninois s’attendaient à ce que l’équipe du Bénin enchaînent avec une victoire ce lundi face à la RD Congo au stade Général Mathieu Kérékou. Mais, cet après-midi les joueurs de Michel Dussuyer n’ont fait qu’un match nul. Car, au cours de cette rencontre, les Ecureuils ont manqué leur entrée et ont permis aux Léopards de maitriser le jeu. Sans forcer, c’est l’adversaire qui va ouvrir le score. Sur une perte de balle de Mattéo Ahlinvi dans le rond central, l’équipe congolaise va effectuer une contre-attaque rapide. Cédric Bakambou décalé sur le côté gauche des buts de Allagbé, centre et trouve Dieumerci MBokani qui bat le gardien du Bénin sur une-tête à bout portant (1-0, 15’). C’est alors que les poulains du technicien français vont mettre les pieds à l’endroit et entrer véritablement dans leur match. Ils vont revenir au score à la 33è minute. Sur un centre de Melvyne Doremus, Jordan Adéoti place une tête (1-1, 33’) sans se soucier de la sortie aux poings de Joel Kiassumba.

Il venait de lancer son match par cette égalisation où il s’en sort avec une tête bandée pour le reste du temps. Car, dans le jeu de l’équipe béninoise, Adéoti aura été la clé de voute du milieu de terrain à trois qu’il partage avec Rodrigue Kossi (placé en sentinelle) et Mattéo Ahlinvi. Dans son positionnement, il a montré une belle culture tactique sur ce match. Son repli défensif, sa faculté à remonter pour porter main forte à la ligne d’attaque et ces choix ont fait du bien à l’équipe. Il était partout sur le terrain dans une rencontre où il y avait de la place pour le Bénin de gagner notamment sur cette remise de Cédric Hountondji pour Jodel Dossou dont la tête envoie le ballon sur le montant gauche de Kiassumba à la 60è minute. Et après cette rencontre, le Bénin totalise quatre points. La RD Congo obtient son premier point après deux journées.