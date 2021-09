Les Ecureuils du Bénin entament bien les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Logé dans le groupe J, le Bénin a livré sa première rencontre ce jeudi 2 septembre 2021 au stade Barea Mahamasina, contre Madagascar. Au bout d’un match bien maîtrisé, les Ecureuils ont gagné grâce à un but de Mounié et prennent la tête de ce groupe avec trois points après le match nul entre la RD Congo et la Mauritanie.

Une première victoire dans les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 pour les Ecureuils du Bénin. Cette victoire d’entrée dans ces éliminatoires est importante pour le Bénin car elle est acquise à l’extérieur au terme d’une rencontre assez équilibrée face aux Bareas de Madagascar. Pour cette rencontre, Michel Dussuyer a choisi de faire évoluer son équipe amputée de trois cadres en 4-3-3. Et l’équipe a bien débuté la rencontre devant une équipe Malgache moins engagée dès les premières minutes.

Tactiquement plus à l’aise, les Ecureuils n’ont cependant pas dominé le match. Mais, ils ont quand même été plus joueurs que d’habitude. Et il a fallu 22 minutes pour faire la différence. Cèbio Soukou envoie un corner sur la tête de Steve Mounié qui trompe Adrien Melvin (1-0, 22’). Les Malgaches vont courir après le score durant le reste du temps, vont avoir quelques occasions mais ne vont pas parvenir à égaliser. Le Bénin empoche ainsi les trois points de la rencontre. Ce qui lui permet d’être premier dans ce groupe J avec trois points puisque le match entre la RD Congo et la Tanzanie s’est soldé par un nul (1-1). Les Ecureuils du Bénin vont avoir l’occasion de consolider cette première place le lundi 6 septembre prochain face à la RD Congo au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou.

Qualification zone Afrique

Centrafrique # Cap-Vert 1-1

Julio Tavares 36′

Trésor Toropité 53′

Guinée-Bissau # Guinée 1-1

François Kamano 7′

J. Mendes 46′

Sénégal # Togo 2-0

Sadio Mané 56′

Abdou Dialo 81

Lybie # Gabon 2-1

Mali # Rwanda 1-0

Egypte # Angola 1-0