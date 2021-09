Le samedi 11 septembre dernier, l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo a reçu les derniers hommages des membres de sa famille et de plusieurs personnalités politiques. C’était à l’occasion de la messe corps présent qui s’est tenue au siège de « Vidolé » à Cotonou. Nicéphore Soglo, son époux était bien présent à cet office religieux de même que son ami, l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il y avait également Ganiou Soglo, fils de la défunte et les petits-enfants de celle-ci. Même ceux qui n’étaient pas présents à l’instar de Léhady Soglo ou Boni Yayi , ont rendu un tout dernier hommage à l’ex-doyenne d’âge du Parlement. L’ancien maire de Cotonou, dans une vidéo projetée lors de la cérémonie religieuse, a exprimé sa peine en ce « jour sombre ».

“Toutes ces valeurs qui ont nourri ton engagement politique et social, sont aujourd’hui mises à mal”

Rosine Soglo, dit-il, lui a ” tout donné”, l’amour, la sécurité, l’attention, la présence. Elle m’a appris à regarder vers l’avant, à croire, à me battre, et aujourd’hui encore, je sens m’étreindre son souffle puissant “. L’homme a ensuite fait savoir qu’il était triste de ne pouvoir être à Cotonou aux côtés de sa mère. « Ma très chère Maman, le respect des principes de la démocratie, la préservation des libertés fondamentales, l’indépendance de la justice, la liberté de la presse, toutes ces valeurs qui ont nourri ton engagement politique et social, sont aujourd’hui mises à mal. C’est pour cela que je n’ai pas pu te voir au cours des 4 dernières années, exilé que je suis. C’est pour cela encore que je ne suis pas à tes côtés au moment où tu vas effectuer ton dernier voyage. Quelle tristesse, quelle douleur que de ne pas être là pour t’accompagner dans ta dernière demeure » a-t-il déclaré.

” Elle n’a raté personne, même son mari, elle l’a cogné, elle a cogné le président Kérékou”

Quant à Boni Yayi, il a par la voix d’Amos Elègbè, loué la grandeur de la femme noire africaine incarnée par la disparue qui s’est imposée dans une arène politique masculine à travers ses capacités d’analyse et de négociation et son sens de la répartie pendant les débats à l’Assemblée nationale. Ganiou Soglo qui s’est également exprimé à cette occasion, a fait part du témoignage de l’ancien président Boni Yayi après la disparition de sa mère.

« J’ai encore vivace à l’esprit ce témoignage du président Boni Yayi : “Elle n’a raté personne, même son mari, elle l’a cogné, elle a cogné le président Kérékou”. Et dans un éclat de rires Boni Yayi finira par dire, « elle m’a cogné, elle m’a cogné » a déclaré l’ancien ministre des sports selon les propos rapportés par RFI.