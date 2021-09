La Chine n’a pas caché ces derniers temps, ses intentions de prendre le contrôle de Taïwan, qu’elle considère comme faisant partie de son territoire. Face à cette menace imminente, les autorités de l’île insulaire se préparent à un éventuel débarquement de l’armée chinoise sur leurs côtes. Cependant, elles ont récemment fait savoir que si cela arrivait à se produire, Taïwan n’aura pas la capacité de résister longtemps.

Les officiers ne voient pas les choses du même œil

Il s’agit d’un constat malheureux qui a été fait par le ministère de la défense dans un rapport récemment présenté aux députés de l’Etat. L’information a été confirmée par le média américain Bloomberg, qui a toutefois précisé que la Chine ne disposerait pas de moyens matériels ainsi que de la logistique nécessaire pour venir à Taïwan et prendre son contrôle. Cependant, les officiers ne voient pas les choses du même œil, puisqu’ils estiment que Pékin a déjà en sa possession des moyens technologiques capables de « neutraliser les défenses aériennes et maritimes de Taipei ». Face à cette situation, le ministère taïwanais de la Défense a demandé aux élus de surveiller les avancements technologiques de l’armée chinoise. Cela, dans le but de se procurer d’armes plus efficaces pour se protéger de cette dernière.

Tsai Ing-Wen vise financer ses militaires avec 3% du PIB

Notons que Taïwan consacre déjà une grande partie de son produit intérieur brut (PIB) à l’armement. Pour 2022, 14.2 milliards d’euros représentants 2% du PIB ont été accordés par le gouvernement taïwanais à son armée. Par ailleurs, cet effort n’est pas suffisant pour la présidente de l’île Tsai Ing-Wen qui vise financer ses militaires avec 3% du PIB. Pour rappel, le gouvernement américain qui soutient Taïwan dans cette lutte conte la Chine, avait autrefois donné son accord pour que des missiles, drones et hélicoptères soient vendus au pays.