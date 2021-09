Après la chute du régime de Laurent Gbagbo suite à la crise post-électorale de 2010-2011, plusieurs de ses collaborateurs ont pris le chemin de l’exil à l’instar du Dr Issa Malick Coulibaly. L’ex-Directeur national de campagne de Gbagbo s’était installé au Bénin où il vivait donc depuis environ 11 ans. L’ancien ministre ivoirien de l’Agriculture faisait la navette entre son pays d’accueil et la France. Quand il a appris que l’ancien président ivoirien allait rentrer au bercail, l’homme a décidé de regagner la Côte d’Ivoire, le même jour que lui, en l’occurrence le 17 juin 2021. Mais il n’a finalement pas pu à cause de ses engagements.

” Je suis obligé de vous demander la route avant de retourner au pays ”

En effet, selon ses dires, il travaillait pour une mission des Nations Unies. Maintenant que ce n’est plus le cas, il veut rentrer en Côte d’Ivoire. Mais avant de partir, l’ancien ministre a tenu à « demander la route » à ses hôtes et à la communauté ivoirienne au Bénin. « Il y a bientôt 11 ans que j’ai quitté la Côte d’Ivoire pour les raisons que vous savez. Je suis arrivé ici et heureusement certains d’entre vous étaient là. Vous nous avez accueillis…Je suis obligé de vous demander la route avant de retourner au pays » leur a-t-il dit selon les propos rapportés par le site Afrique sur 7. Issa Malick Coulibaly retournera donc dans son pays après l’avoir quitté depuis avril 2011.

Il laisse au Bénin une bonne impression à ses hôtes notamment à la communauté ivoirienne du Bénin. Selon le doyen de cette communauté Félix Gnako Tapé, le passage de l’ancien ministre au Bénin n’a pas été vain. « Il a permis de nous réunir. Les Ivoiriens au Bénin, grâce à tes conseils vivent en harmonie sans distinction de partis politiques » a-t-il déclaré selon le site Afrique sur 7.