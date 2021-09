En dépit des nombreuses mises en gardes et pressions américaines, Ankara achètera à la Russie son système de défense antimissiles S-400. Dans une interview accordée au New York Times en marge de l’Assemblé générale des Nations unies, le dirigeant turc, Recep Tayyip Erdogan avait déclaré qu’il achètera l’arme qu’il veut, puisque Washington a refusé de leur livrer les missiles Patriot. « Nous achetons les armes que nous voulons », a déclaré Erdogan.

Il a notifié que l’ancien président Donald Trump le chef de l’Otan Jens Stoltenberg avaient confirmé que la Turquie avait le droit de choisir qui lui fournira des armes. Selon le président, Ankara « n’aurait pas été contrainte d’acheter » les armes russes si Washington lui avait vendu ses missiles Patriot. « Nous pouvons renforcer notre défense comme nous le souhaitons », que cela en déplaise aux Etats-Unis a affirmé Erdogan.

Fabrication de certains composants du S-400 en Turquie

Lors d’une visite mercredi en Russie, le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont également discuté du développement de la coopération militaire et technique bilatérale, y compris l’élargissement des contacts sur le S-400 de la Russie. « Ils ont parlé de l’extension de la coopération dans le domaine militaire et technique ainsi que de la maintenance et de la coopération future concernant le S-400, et ont discuté d’une possibilité de fabriquer certains composants du [système S-400] sur le territoire de Turquie », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou et Ankara ont signé un accord en 2017 sur la livraison du système de défense aérienne S-400 de fabrication russe à la Turquie, devenant ainsi le premier membre de l’Otan à acheter ce système de missile de défense aérienne à la Russie. Malgré la pression américaine, la Turquie n’a pas cédé et a déclaré qu’elle conserverait le système S-400. Washington avait répondu en excluant Ankara du programme américain de développement du chasseur-bombardier F-35 de cinquième génération.