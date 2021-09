Il y a quelques années, le polémiste français avait eu un accrochage avec la chroniqueuse Hapsatou Sy pendant une émission diffusée à la télévision. C’était au cours d’un numéro de “Salut les Terriens” diffusé sur la chaine française C8 en Septembre 2018 que M Zemmour avait rebaptisé la chronique «Corinne» après avoir qualifié le prénom de la chroniqueuse d’«insulte à la France». Un événement qui avait profondément choqué la chroniqueuse qui n’a pas caché ses émotions ce jour là et les jour d’après.

Trois ans après, alors que M Zemmour avait annoncé la sortie de son livre pour ce jour jeudi 16 Septembre, la chroniqueuse est revenu sur cet épisode de sa vie qui lui ait resté en travers de la gorge. Cela à l’en croire, parce que l’épisode a été évoqué dans le livre du polémiste. Et comme vous pouvez bien l’imaginer, ce n’est pas un fait qui va faire plaisir à l’ex-chroniqueuse du groupe Canal+.

«Éric Zemmour continue de me harceler», peut-on lire dans un long message posté sur le compte Twitter officiel de la chroniqueuse le 14 Septembre dernier et de poursuivre «il continue de s’attaquer à mon identité et à mon nom, mais également à mon parcours et à mon histoire». La chroniqueuse n’a pas manqué de dénoncer le silence observé par ses collègues et a précisé que ce message envoyé via les réseaux s’adresse à son ancienne direction et ses anciens collègues.