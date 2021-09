Deux jours après la sortie du nouveau livre d’Éric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot, l’ouvrage rencontre un grand succès auprès des Français. Cependant, une librairie qui désapprouve les idées du polémiste d’extrême droite notamment sur l’immigration, a décidé de vendre le livre, mais en reversant les bénéfices à une association qui vient en aide aux jeunes migrants. Les faits se sont déroulés dans le département français du Loiret.

Elle n’avait pas l’intention de vendre le livre

La librairie à l’origine de cette action s’appelle Au Temps des Livres située dans la commune de Sully-Sur-Loire. Dans une interview accordée au média Francetvinfo, la gérante Aurélie Bouhours a confié qu’elle n’avait pas l’intention de vendre le livre d’Éric Zemmour. « Je ne voulais pas du tout le vendre. Mais ma fille me disait que je n’avais pas à empêcher les gens de le lire ou de s’informer. Elle avait raison » a-t-elle déclaré. Cependant, elle a décidé d’aller à l’encontre des idées prônées par l’écrivain, en reversant les bénéfices de la vente des livres de ce dernier à l’association La Maison d’Adam, qui vient en aide aux jeunes migrants. Notons que l’initiative d’Auréle Bouhours a été saluée par plusieurs personnes.

L’initiative a aussi fait des mécontents

« Il y a des gens qui, sans acheter le livre, font des dons à l’association. Ça me fait vraiment plaisir car il faut mettre l’accent sur des associations qui se démènent et avertir sur le sort des réfugiés » a déclaré la gérante, qui a indiqué que l’initiative a aussi fait des mécontents. « Aujourd’hui encore, j’ai un monsieur qui a appelé uniquement pour m’insulter ! » a-t-elle ajouté soulignant qu’elle souhaite garder les messages positifs qui sont beaucoup plus nombreux.