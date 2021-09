Le polémiste français Éric Zemmour n’en finit pas de tirer sur l’Islam en France. Invité dans la matinée de ce dimanche 26 septembre 2021 sur le plateau du Grand Rendez-vous sur Europe1, l’écrivain maintient sa position sur la religion musulmane, qu’il ne manque d’ailleurs pas de critiquer. Pour lui, « l’islam est une civilisation incompatible avec les principes de la France ».

Il a condamné une nouvelle islamisation dans des quartiers

D’après Éric Zemmour, il est nécessaire qu’un travail soit fait au niveau de l’Islam, estimant qu’il faut « franciser la pratique de l’Islam ». Le polémiste a par ailleurs soutenu l’idée selon laquelle les musulmans en France « peuvent se détacher de l’islam et avoir une pratique ‘chrétienne’ de leur religion ». L’essayiste a continué en faisant la promotion des personnes qui se séparent de certains préceptes de l’Islam. Il veut ainsi voir plus de « gens qui ont une pratique détachée des préceptes théocratiques et politiques de l’islam », comme « le judaïsme l’a fait ». Au cours de son intervention, Éric Zemmour n’a pas manqué de condamner une nouvelle islamisation « massive dans tous ces quartiers, en particulier ces jeunes ».

« Une colonisation visuelle qui entraîne une colonisation des âmes »

Notons que ces propos d’Éric Zemmour interviennent dans un contexte où il semble se déclarer candidat pour la prochaine présidentielle française. Cependant, il n’a fait aucune confirmation sur le sujet. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le polémiste s’attaque à l’Islam. Dans son nouveau livre, La France n’a pas dit son dernier mot, il avait qualifié la Seine-Saint-Denis d’« enclave étrangère » victime d’une colonisation. « Cette colonisation religieuse entraîne une colonisation visuelle qui entraîne une colonisation des âmes. C’est le but » a-t-il estimé soulignant que « ces enclaves étrangères vivent sous le règne d’Allah et des caïds de la drogue qui assurent l’ordre et la vie de tous les jours ».