A quelques mois de l’élection présidentielle française, deux figures de la droite se lancent des piques. Il s’agit en effet de Marion Maréchal et de sa tante Marine Le Pen, présidente du parti d’extrême-droite, le Rassemblement National. Lors d’un déplacement en Hongrie pour prendre part à un sommet sur la famille et la démographie, l’ex-députée du Vaucluse a tenu des propos qui se rapprochaient du polémiste Éric Zemmour.

« Tout peut arriver »

Marion Maréchal a été à cette occasion questionnée sur les ambitions politiques de ce dernier, qui secoue la vie politique en France. Cependant, l’ancienne parlementaire s’est fendue d’un commentaire qui n’a pas plus à tante. « Tout peut arriver dans une campagne présidentielle. Tous les scénarios qui sont toujours annoncés peuvent être parfois remis en cause. Ce qui est sûr, c’est que je ne m’aventurerais pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué » a-t-elle laissé entendre, tout en semblant ne pas vouloir de porter atteinte à la campagne de Marine Le Pen. Ces mots ont cependant sonné comme si elle pensait que cette dernière pourrait ne pas aller au second tour de la présidentielle.

Au cours d’un déplacement à Hayange en Moselle, la candidate du Rassemblement National a répondu à ces propos. « Rien n’est jamais écrit, et rien n’est, en l’occurrence, joué. Mais je pense que Marion, qui s’est éloignée de la vie politique, n’a peut-être plus les capteurs nécessaires » a déclaré Marine Le Pen, soulignant que l’éloignement de sa nièce de la sphère politique « lui fait probablement penser que l’agitation médiatique correspond à la réalité politique ».