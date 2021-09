Le probable candidat à la présidentielle française Eric Zemmour va devoir se défendre devant un tribunal pour des propos tenus dans le passé. D’après des informations de la presse française, il va devoir comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Il est accusé d’« injures raciales » et de « provocation à la haine raciale » pour des propos tenus en septembre 2020 sur CNews. Il avait en effet affirmé que tous les mineurs isolés étrangers étaient « voleurs », « ass***ssins » et « v*oleurs » et avait demandé à ce qu’ils soient renvoyés.

Pour rappel, Eric Zemmour avait déjà été condamné pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère raciste ». Dans cette nouvelle affaire, il lui est reproché d’avoir tenu ces propos sur une chaîne Cnews. Pour couronner le tout, la Seine-Saint-Denis s’est constituée partie civile affirmant que le département abrite « environ la moitié des mineurs non accompagnés qui arrivent sur le sol national » : « En portant plainte au nom du Département, nous refusons que ces propos soient banalisés, et que soient mis en cause les mineurs étrangers isolés qui viennent demander protection en France, ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent du mieux possible à leur offrir »