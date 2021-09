Le président américain Joe Biden signera vendredi un décret autorisant le Trésor et les départements d’État à sanctionner les responsables gouvernementaux éthiopiens et érythréens engagés dans le conflit militaire en Éthiopie. Les sanctions visent à faire pression sur les parties belligérantes de la région du Tigré pour qu’elles s’orientent vers un cessez-le-feu.

« Cette action donne au Département du Trésor, travaillant en coordination avec le Département d’État, l’autorité nécessaire pour imposer des sanctions contre les membres du gouvernement éthiopien, du gouvernement érythréen, du Front populaire de libération du Tigré et du gouvernement régional d’Amhara s’ils continuent à poursuivre leurs activités militaires, conflit sur des négociations significatives au détriment du peuple éthiopien », a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’un appel annonçant les sanctions.

Un rapport de Human Rights Watch

Ces sanctions sont annoncées alors que des rapports font état de violations flagrantes des droits de l’homme dans la région. Human Rights Watch a publié cette semaine un rapport accusant les forces gouvernementales érythréennes et les milices tigréennes d’avoir tué et violé des réfugiés érythréens dans la région du Tigré. En signant le décret, Biden ne sanctionne immédiatement aucune personne ou entité. Les responsables de l’administration Biden espèrent que la menace de sanctions amènera les parties à changer de cap et à rechercher une solution politique au conflit déstabilisateur.

Meurtres de masse, viols et d’autres violences sexuelles

« A moins que les parties ne prennent des mesures concrètes pour résoudre la crise, l’administration est prête à prendre des mesures agressives en vertu de ce nouveau décret exécutif pour imposer des sanctions ciblées contre un large éventail d’individus ou d’entités », a ajouté le haut responsable de l’administration. Biden a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il était « consterné par les informations faisant état de meurtres de masse, de viols et d’autres violences sexuelles visant à terroriser les populations civiles ».

Une tragédie qui menace l’unité de l’État éthiopien

« Le conflit en cours dans le nord de l’Éthiopie est une tragédie qui cause d’immenses souffrances humaines et menace l’unité de l’État éthiopien », a déclaré Biden. Les forces du gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré se battent depuis novembre dernier dans le Tigré, une région du nord de l’Éthiopie qui borde l’Érythrée. Les combats ont fait des milliers de morts, les groupes d’opposition ont estimé le nombre de morts à 52 000 plus tôt cette année, et ont provoqué une grave crise humanitaire.