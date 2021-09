Attendues pour fin 2021, les 26 œuvres d’art restituées au Bénin par la France ne débarqueront qu’en février 2022 à Cotonou. Ce report de la date de restitution de ces trésors royaux est justifié par deux évènements majeurs. La première est la Semaine béninoise au Quai Branly à Paris en octobre 2021. Au cours de cette Semaine prévue pour se tenir du 26 au 31 octobre, ces œuvres d’art seront exposées. Le second évènement, une autre exposition, aura lieu au Palais d’Iéna à Paris dans le 16e arrondissement à la fin du mois de janvier.

L’historienne de l’art Marie Cécile Zinsou, a exprimé au micro de RFI, son incompréhension par rapport à la tenue de ces deux évènements avant la restitution définitive des 26 trésors royaux au Bénin. « Je ne peux pas le croire. Aujourd’hui, je ne peux pas croire que ce soit une décision réelle. Ce n’est même pas cohérent de faire une exposition des œuvres au Quai Branly en octobre et de refaire une autre exposition dans un lieu totalement inadapté » critique la présidente de la Fondation Zinsou. En effet, selon ses dires, le second lieu d’exposition n’en est pas un. En plus, il « n’a pas de rapport avec le Bénin et surtout c’est à Paris. C’est-à-dire que ce serait un mépris des populations qui serait incroyable » s’offusque l’historienne de l’art.

Elle est persuadée que la France a eu tout le temps pour voir ces œuvres puisqu’elles y sont « depuis 129 ans. Il est temps qu’elles reviennent au Bénin et qu’elles soient vues par les personnes ici. C’est toute la démarche de la restitution » explique Marie-Cécile Zinsou. Donc, dire finalement « qu’on va les prêter à la France, c’est donné de la crédibilité à toutes les personnes qui nous ont accusé de ne pas être capables d’accueillir ces objets. C’est insensé » s’irrite l’historienne de l’art.