Le président américain Joe Biden a qualifié de « scandaleuses » les images de la frontière sud, d’Haïtiens poursuivis et intimidés par des agents d’immigration à cheval et a averti qu’il y aurait des conséquences pour les personnes impliquées. « Je vous le promets, ces gens vont payer, il y aura une enquête, il y aura des conséquences », a déclaré Biden vendredi. « Ça envoie le mauvais message dans le monde, ça envoie le mauvais message chez nous. Ce n’est tout simplement pas qui nous sommes » a assuré Biden.

Biden répondait à des images largement diffusées qui montraient un agent à cheval saisissant un migrant alors que l’homme tentait de rejoindre les États-Unis depuis Ciudad Acuña, au Mexique. D’autres vidéos montrent des agents à cheval pourchassant les migrants et agitant ce qui semblait être un cuir rêne ou un lariat, l’amarrant vers eux. « Je prends mes responsabilités. Je suis président, mais c’était horrible ce que vous avez vu, de voir des gens traités de cette manière, des chevaux qui les écrasent à peine, des gens attachés. C’est scandaleux », a déclaré Biden répondant aux questions de journalistes.

Traitement inhumains des haïtiens

Jeudi, la Maison Blanche a déclaré que les chevaux ne seraient plus utilisés par les agents de la patrouille frontalière à Del Rio, au Texas, et qu’une enquête se poursuivrait sur l’incident. Ces remarques font suite à une semaine de critiques sur la gestion par l’administration Biden des plus de 15 000 migrants haïtiens arrivés à la frontière du Texas ces dernières semaines. La réponse officielle à ce qui s’est rapidement transformé en crise humanitaire a conduit l’envoyé spécial américain pour Haïti, Daniel Foote, à démissionner pour ce qu’il a qualifié de traitement « inhumain » de l’administration envers les migrants haïtiens.