Facebook et Ray-Ban ont fait une annonce autour de leurs prochaines lunettes intelligentes. Il s’agirait d’une paire de lunettes connectées, qui permettront d’enregistrer des vidéos sans avoir à tenir son smartphone. Ray-Ban a publié une page promotionnelle sur son site avec une silhouette d’une paire de lunettes avec la date « 09.09 2021 » accompagné du texte « inscrivez-vous maintenant pour recevoir votre notification de sortie », bien qu’il ne précise pas s’il s’agit d’une nouvelle de la sortie. La page d’accueil de Ray-Ban promet également que « c’est une histoire que vous allez vouloir suivre », une référence plausible à Facebook Stories.

L’annonce a coïncidé avec la publication des vidéos teaser apparentes du PDG de Facebook Mark Zuckerberg et du responsable de la réalité virtuelle et Andrew Bosworth. Les publications montrent des clips vidéo de Bosworth et Zuckerberg, Bosworth jouant au golf et Zuckerberg sur un bateau, le tout apparemment conçu pour mettre en évidence des scénarios d’activité physique et probablement enregistré avec la lunette intelligente.

Faire des choses assez soignées

Le géant américain des réseaux sociaux a appelé ses lunettes, développées en partenariat avec la société mère de Ray-Ban, EssilorLuxottica, un tremplin vers des « lunettes de réalité augmentée complètes ». Zuckerberg avait confirmé en juillet que les lunettes seraient le prochain lancement matériel de Facebook, bien qu’il n’ait pas annoncé de date à ce moment-là. Il a précisé que les lunettes auraient « le facteur de forme emblématique de [Ray-Ban], et elles vous permettraient de faire des choses assez soignées ».

Les lunettes font partie d’une initiative plus large de Facebook pour créer des lunettes qui augmentent le monde visuellement et auditivement. Mais ils n’auront pas de fonctionnalités qui sont généralement associées aux lunettes AR, comme la possibilité de projeter des images dans l’environnement.