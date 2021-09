L’affaire relative au trafic de passeport diplomatique continue de défrayer la chronique au Sénégal. Le dossier n’aura visiblement pas encore livré tous ses secrets. A en croire de nouvelles informations relayées sur cette affaire, d’autres élus à l’Assemblée Nationale seraient également impliqués dans ce trafic. Ils seraient au total six députés en plus des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, ainsi que Sadio Dansokho qui ont préalablement été cités.

14 certificats de mariage

Les médias précisent notamment que les députés mis en cause pourraient commencer très bientôt leur séjour dans une maison d’arrêt. Notons que selon les enquêtes qui sont menées par les autorités sénégalaises, plusieurs révélations ont été faites sur cette affaire qui secoue beaucoup d’élus sénégalais. Dans la maison du cerveau de la bande, 14 certificats de mariages portant le nom des députés mis en cause ont été identifiés.

5 millions par passeport

9 autorisations parentales, 7 relevés de comptes bancaires, 19 extraits de naissance et 13 relevés authentiques de leurs indemnités parlementaires ont également été enregistrés. On retient que les députés ont chacun leur commission quand les documents sont établis. Chaque cliente est appelée à verser pour l’établissement des passeports diplomatiques 5 millions de francs. Rappelons qu’au départ, le principal mis en cause avait refusé de livrer le nom de ses complices.