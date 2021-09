L’affaire relative au trafic de passeports diplomatiques continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon des informations rapportées par le média Liberation, de nouvelles découvertes ont été faites par les enquêteurs. On retient qu’en plus des femmes qui ont eu à contracter de faux mariages avec les députés, d’autres personnes ont également bénéficié de ce mécanisme. Ces dernières se sont fait passer pour les fils de l’un des députés mis en cause dans l’affaire. Il s’agit plus précisément du député Mamadou Sall.

Autorisation parentale signée par Mamadou Sall

Selon les détails qui ont été rapportés sur la situation, l’une des personnes citées du nom de Sady Wagué aurait bénéficié d’une autorisation parentale régulièrement signée par le député de la mouvance présidentielle pour permettre à l’intéressé de recevoir son passeport diplomatique. Mais l’enquête aura révélé qu’il s’agit visiblement d’une fausse identité. Le nommé Sady Wagué ainsi que les autres n’ont aucune existence légale car ne disposant ni de carte d’identité ni d’aucun document légal.

5 millions de francs pour le document

Rappelons que depuis quelques semaines, l’actualité sénégalaise est dominée par l’affaire relative au trafic de faux passeports diplomatiques. Plusieurs députés sont impliqués dans ce dossier. Selon les informations rapportées sur cette situation, les bénéficiaires de ces documents versaient une somme évaluée à plus de 5 millions aux responsables de ce trafic.