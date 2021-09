L’international portugais Cristiano Ronaldo n’en finit pas d’enchaîner les records. Arrivé récemment dans son ancien club anglais du Manchester United, CR7 avait marqué un doublé contre Newcastle (4 – 0 en faveur de Manchester United) le samedi 11 septembre 2021. Affrontant ce mardi 14 septembre 2021, le club de Young Boys, le joueur a battu un nouveau record.

Il totalise 181 matchs

Le célèbre footballeur a en effet rejoint le club des joueurs ayant disputé plus de 100 matchs de Ligue des Champions tout au long de leur carrière. Cependant, il ne figure pas seulement dans la liste, mais en occupe la tête avec un total de 181 matchs. Notons qu’il s’agit d’un record qu’il pourra être le seul à obtenir, puisque la rencontre contre Young Boys est la première de la phase de poules. Par ailleurs, CR7 égale, dans la liste des footballeurs ayant joué plus de 100 matchs en Ligue des Champions, l’ancien footballeur espagnol Iker Casillas, avec derrière : Xavi, Lionel Messi et Raul.

Pour mémoire, Cristiano Ronaldo est récemment devenu meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale avec 111 buts. Derrière lui se trouve le footballeur iranien Ali Daei qui a marqué 109 buts avec la sélection iranienne. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est quintuple ballon d’or et a de multiples titres notamment celui de meilleur buteur de la Ligue des Champions de L’UEFA.