Le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, a battu le record masculin sud-américain de buts détenu par la légende du Brésil, Pelé. Messi a réussi un triplé en battant la Bolivie 3-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Buenos Aires. Cela a porté son total de buts internationaux à 79, deux de plus que celui de Pelé. Messi est cependant derrière le duo brésilien de Marta (109) et Cristiane (96) pour le record global du plus grand nombre de buts marqués par une joueuse sud-américaine au niveau international.

Le troisième sur la liste masculine est l’ami de 34 ans et coéquipier du Paris Saint-Germain, Neymar, qui a 69 buts internationaux pour le Brésil. « J’étais très nerveux, je voulais juste profiter de la nuit. J’ai attendu ça longtemps », a déclaré Messi. « Nous avons gagné le match qui était la chose la plus importante et maintenant nous pouvons célébrer », a ajouté un Messi ému après le match. « J’ai beaucoup rêvé de ce jour et grâce à Dieu il est arrivé », « Je n’ai pas de mots pour vous remercier pour tout l’amour que j’ai reçu. Quelle belle nuit, je l’ai tellement appréciée – inoubliable », a posté l’attaquant du PSG sur Instagram.

Le record de Cristiano

Cela intervient une semaine après que Cristiano Ronaldo ait battu le record du monde du football masculin. Cristiano Ronaldo a battu le record du monde de buts marqués dans le football international masculin en marquant 111 buts pour le Portugal lors de leur spectaculaire victoire 2-1 en éliminatoires de la Coupe du monde contre la République d’Irlande. Ali Daei, qui a marqué 109 buts pour l’Iran entre 1993 et ​​2006, détenait le record que Ronaldo a égalé avec un doublé contre la France à l’Euro 2020.