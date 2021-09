Comme plusieurs de ses compatriotes avant lui, un jeune footballeur béninois jouera au Chamois Niortais, un club de deuxième division française. Abdourahamani Ramdi Jr puisque c’est de lui qu’il s’agit évolue au poste d’attaquant. Il est formé à l’Académie des Etalons au Bénin. La durée de son contrat signé ce mardi 21 septembre, n’est pas mentionnée. Né en 2003, le joueur de 18 ans ne sera pas propulsé en équipe première pour l’instant. Il fera ses armes dans l’équipe réserve de Niort qui évolue en National 3 , l’équivalent de 5 ème division française.

Faire mieux que ses aînés

On lui souhaite plein succès dans l’hexagone, dans l’espoir de le voir très bientôt en équipe première. Il faut dire que plusieurs béninois ont déjà joué pour le Chamois Niortais. Les deux derniers en date sont : David Djigla et Saturnin Allagbé. Le premier a rejoint le club en 2015 à l’âge de 19 ans après un passage par Bordeaux. Depuis juin 2021, il a été laissé libre par le Chamois et cherche encore un nouveau point de chute. Le second avait signé pour Niort en 2014.

Il a enchaîné les saisons en tant que titulaire dans cette équipe avant de rejoindre Dijon en Ligue 1 la saison dernière. Relégué en deuxième division, le club le prête pour une saison à Valenciennes où il retrouve un autre béninois : Sessi d’Almeida. C’est dire que les joueurs béninois passés par le Chamois Niortais n’ont pas été des déceptions. Abdourahamani Ramdi Jr devra faire mieux que ses deux aînés.