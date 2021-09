Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a profité de l’occasion de son passage ce matin sur RTL pour répondre indirectement à une sortie médiatique qu’avait effectuée le polémiste Eric Zemmour. En effet, le 11 septembre dernier, le journaliste français déclarait par le canal d’une interview qu’il avait accordée à la même chaine que l’on devrait «interdire les prénoms étrangers» en général. Il a indexé également les prénoms musulmans qui doivent selon lui être interdits en France.

“Je suis très heureux du prénom que m’ont donné mes parents”

A la question de l’animatrice de savoir si le ministre est plus heureux de s’appeler « Gérald » que par son second prénom « Moussa », la réponse aura plutôt été spontanée de la part de M Darmanin. « Je suis très heureux du prénom que m’ont donné mes parents, et très fier que mon deuxième prénom soit Moussa », a-t-il lancé en guise de réponse à la question de l’animatrice. Le ministre français de l’Intérieur a par ailleurs précisé qu’il était plutôt fier de porter son second prénom.

Il honore bientôt son grand-père

Il a également fait allusion à son «grand-père » qui était « harki » et qui s’était « battu en 1940 pour la France [et] a libéré Saint-Amand-Les-Eaux des Allemands». Continuant dans la même dynamique Gérald Darmanin fait remarquer qu’il était plutôt très content d’inaugurer dans les prochaines semaines une rue au nom de son grand-père « l’adjudant-chef Moussa Ouaki».