L’initiative de Robert Ménard par rapport à l’organisation d’une rencontre entre la présidente du Rassemblement National et le polémiste français Eric Zemmour n’aboutira finalement pas. Le maire de Béziers qui œuvre pour une entente entre les deux figures politiques de la droite française s’est heurté à une exigence de la star de CNews. Alors que Marine Le Pen était d’accord pour un dîner avec les deux hommes, le journaliste qui continue d’entretenir un certain mystère autour de sa candidature à la prochaine élection présidentielle en France a décliné l’offre d’une rencontre dans ce cadre.

“Non à l’arrière cuisine politicienne”

Selon des confidences qui ont été faites par l’entourage d’Eric Zemmour à BFMTV, le polémiste est beaucoup plus partant pour un débat public. « Non à l’arrière cuisine politicienne. Oui au débat démocratique public », a confié l’entourage du journaliste français. De le camp du Rassemblement National, ils estiment qu’un débat ne peut être possible que lorsque le protagoniste sera définitivement inscrit sur la liste des candidats à la présidentielle en France.

Marine Le Pen pour sa part regrette le refus opposé par Eric Zemmour sur la rencontre. Selon BFMTV, la patronne du RN regrette « qu’Eric Zemmour refuse une rencontre qui aurait permis de discuter du rassemblement du camp national ». Notons qu’il y a quelques mois, Marine Le Pen avait déjà donné son avis sur une probable candidature du journaliste français à la prochaine élection présidentielle.

Marine Le Pen contre la candidature de Zemmour

« Objectivement, c’est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l’élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l’instant », avait déclaré la femme politique lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI en juin dernier.