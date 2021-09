“Nous sommes venus voir le Président du Parlement béninois pour lui parler de la future restitution des œuvres d’art par la France au Bénin”. Ainsi s’exprimait le chef de la délégation des Sénateurs français M André Reichardt, après avoir été reçu hier mercredi 22 septembre par le président du parlement béninois Louis Vlavonou. On se rappelle que le Bénin avait réclamé la restitution de ses œuvres d’art à la France en 2016. Le président français Emmanuel Macron en a finalement libéré 26. Ces trésors culturels devraient normalement être rapatriés d’ici la fin de cette année.

Pour le chef de la délégation de sénateurs français en visite chez Louis Vlavonou, il est de bon ton que lui et ses collègues du groupe d’Amitié et de coopération France -Afrique de l’Ouest, viennent voir de près comment cette restitution votée par le Sénat Français se prépare. André Reichart, informe par ailleurs que la “restitution ne se fera concrètement qu’au début de l’année prochaine compte tenu de certaines contingences notamment deux importantes célébrations en France de ces trésors royaux”.

Rachidi Gbadamassi a participé aux échanges

Outre le président de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement et de la défense, le député Rachidi Gbadamassi et ses collègues Nathanaël Sokpoèkpè, et Kader Gbadamassi, membre de ladite commission, ont participé aux échanges, côté béninois. En dehors de la restitution des œuvres d’art, d’autres sujets étaient au menu des discussions entre les deux parties. Il s’agit notamment des questions de santé, de sécurité et de la dynamisation des relations de coopération entre le Sénat français et l’Assemblée nationale du Bénin.