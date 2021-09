Quelques mois avant l’élection présidentielle française qui se tiendra en 2022, plusieurs personnalités politiques ont manifesté leur intention d’être candidat. C’est le cas de Marine Le Pen, ancienne présidente du parti d’extrême droite, Rassemblement National. Cependant, une autre figure de la droite française, le polémiste Éric Zemmour semble se positionner, même s’il n’a pas confirmé sa candidature.

Elle n’est pas contre ceux qui croient en la France

Ce dernier connu pour ses prises de positions musclées à l’encontre des musulmans, s’en était récemment pris à Marine Le Pen, indiquant qu’elle ne gagnera pas la présidentielle française. « Elle ne gagnera jamais… Voter Marine Le Pen, c’est voter Emmanuel Macron » avait-il déclaré. Suite à ces propos, celle qui a longtemps été la cheffe de fil de l’extrême droite a réagi lors de son passage au journal de 20h sur la chaîne de télévision TF1, dans la soirée d’hier dimanche 12 septembre 2021. La femme politique a donc fait savoir qu’elle n’a « pas d’adversaires dans le camp de ceux qui croient en la France ». Pour elle, le polémiste Éric Zemmour figure parmi ces derniers.

« Je pense qu’Éric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France. Nous avons des divergences, mais on gagne dans l’union et pas dans la division. Je ne le traiterai jamais comme un adversaire. Je pense qu’il devrait réserver ses attaques à Emmanuel Macron » a-t-elle déclaré. Notons qu’au cours de la même journée, Marine Le Pen s’était adressée à E Éric Zemmour, pendant qu’elle se trouvait dans la commune de Fréjus. Elle lui avait fait un clin d’œil en indiquant qu’il « n’y aura que deux alternatives” en 2022, “soit la dilution de la France par déconstruction et submersion (migratoire), soit le sursaut salutaire qui fera entrer la France dans le troisième millénaire autour de l’idée de Nation ».