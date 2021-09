Au lendemain de l’ouverture du procès des attentats du 13-Novembre, un des prévenus aura retenu l’attention des médias français. Il s’agit de Salah Abdeslam. Il est en effet le seul survivant du commando ayant tué plus de 120 personnes à Paris et à Saint-Denis en 2015. Selon les informations rapportées sur le mis en cause par le journaliste de Mediapart Matthieu Suc, il se serait illustré alors qu’il est en prison par des tentatives d’endoctrinement de certains détenus.

Il multiplie les incidents

« Salah Abdeslam a multiplié les incidents » et « a cherché à endoctriner des détenus », selon le journaliste. A en croire les précisions apportées par Matthieu Suc, le mis en cause aurait coutume de passer par de petits mots de papier pour accomplir son œuvre. Il indique notamment que sa première cible est dans les rangs des détenus aux esprits parfois faibles. Il a par la suite ajouté que l’administration pénitentiaire a remarqué que Salah Abdeslam ne lit que des œuvres à caractère salafiste.

Sa prestation au tribunal…

Notons que le prévenu qui est soumis à des conditions de détention assez rigoureuses s’est illustré par une manière bien particulière de répondre aux questions du président du tribunal à l’ouverture du procès. « Je tiens à témoigner qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, et Mohamed est son prophète. », a-t-il répondu à la question du président de la cour d’assises sur son identité.