Dans la ville de Rouen en France l’emplacement de la statue de Napoléon fait objet de débats au sein de l’opinion. En effet, les autorités municipales envisagent fortement remplacer la statue de l’empereur de France par celle de l’avocate féministe Gisèle Halimi décédée en 2020. Mais cette idée n’est pas la bienvenue auprès d’une partie de la population. Il s’agit notamment des étudiants de l’Uni, organisation universitaire de droite. Ils ont lancé une pétition contre l’initiative de la mairie.

Une pétition à 2000 signatures

La pétition a déjà enregistré 2000 signatures selon les informations rapportées sur ce projet des opposants au départ de Napoléon de ce lieu. Certaines personnes telles les historiens de l’Empire trouvent scandalisant le projet de la mairie. Thierry Lentz qui est l’un d’entre eux rappelle l’attachement de Napoléon à la ville de Rouen. Même si pour l’heure, les autorités municipales ne se sont pas encore prononcées sur le sujet très officiellement, le maire a donné son avis sur le réseau social de l’oiseau bleu.

“L’idée c’est d’ouvrir le débat”

« Je ne vois pas pourquoi les lieux les plus visibles et les plus symbolique tels que la place de l’hôtel de ville devrait être réservé à des hommes », a-t-il lancé par le canal d’un tweet. Se prêtant aux questions des journalistes de BFMTV, Laura Slimani, adjointe au maire chargée de l’égalité femme-homme a également justifié le projet. « Le maire a fait une proposition il y a un an de remplacer cette statue par une autre, à l’effigie de Gisèle Halimi. Mais on pourrait aussi imaginer qu’elle soit remplacée par plusieurs statues, par des œuvres d’art. L’idée c’est d’ouvrir le débat », a-t-elle fait savoir.