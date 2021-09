Réunis à Accra, les chefs d’Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest ont lancé un message assez clair au nouvel homme fort de la Guinée. A travers une déclaration qui a été rendue publique par Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la Cédéao, il a été donné au lieutenant-colonel Mamady Doumbouya et à ses collaborateurs un délai de six mois pour organiser les élections.

Selon les dirigeants de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, la transition ne doit pas être longue. « La transition doit être très courte et les dirigeants de la Cédéao ont même été jusqu’à dire que la transition ne devrait pas durer plus de six mois », a déclaré devant la presse le président de la Commission de la Cédéao.

Des élections dans six mois

« Donc dans six mois doivent se tenir des élections. Ils ont particulièrement insisté sur ce point car les élections permettront de restaurer l’ordre constitutionnel en Guinée. », a réaffirmé Jean-Claude Kassi Brou. Pour l’heure, le nouvel homme fort de la Guinée n’a donné aucune orientation sur sa mission à la tête de la Guinée. De façon concrète aucun programme n’a été déroulé suivant aucun délai depuis l’arrivée des militaires guinéens au pouvoir.