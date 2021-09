L’ancienne animatrice du groupe Canal+, Hapsatou Sy, a trouvé un nouveau travail aux Emirats arabes unis. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est important. En effet, l’entrepreneuse âgée de 40 ans, a décroché un travail de conseillère royale de ce pays de la péninsule arabique. C’est sur son compte Instagram qu’elle a annoncé la nouvelle.

Elle prendra part au sommet Afrique-Dubaï

« Très heureuse de vous annoncer que je suis nommée conseillère royale des Emirats arabes unis » a-t-elle posté sur le réseau social. Par ailleurs, Hapsatou Sy a indiqué que son rôle sera de représenter « les intérêts de la famille royale notamment sur le secteur business, entrepreneuriat, médias et personnalités publiques ». Néanmoins, l’ancienne chroniqueuse n’a pas donné davantage de détails sur son nouveau travail. Cependant, on sait qu’elle ne délaissera pas les fonctions qu’elle occupe actuellement dans ses entreprises, de même que dans les médias. Dans ce cadre, elle a annoncé qu’elle prendra part au sommet Afrique-Dubaï, la première édition à faire la promotion de « l’Afrique sur le Moyen-Orient avec la participation de l’élite du continent Africain et mondiale conformément à la vision de l’exposition de Dubaï connecter les visions – créer l’avenir ».

Elle accuse Éric Zemmour de racisme

Notons que cette bonne nouvelle pour Hapsatou Sy intervient après qu’elle ait démissionné du groupe Canal+. C’était sur son compte Twitter, qu’elle avait annoncé sa décision, le mardi 31 août 2021, indiquant qu’elle démissionnait « de toute fonction au sein du groupe ». Pour rappel, Hapsatou Sy s’était fait remarquer dans la presse française, à cause de ses accrochages avec le polémiste Éric Zemmour, qu’elle accuse de racisme. En effet, sur le plateau d’une émission de télévision, l’écrivain avait estimé que le prénom de l’entrepreneuse était une insulte à la France.