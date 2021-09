Un voile de tristesse et d’émotion s’est emparé de moi depuis l’annonce du décès de notre père : Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, Sultan Roi des Bamouns. Notre pays perd avec la disparition du monarque Bamoun, un Roi visionnaire et proche de son peuple , une bibliothèque, et une personnalité tampon pour notre vivre ensemble.

Mon affliction est aussi personnelle. J’ai, en effet, eu l’insigne privilège de boire à la source de l’immense sagesse de cet homme de paix. J’en gardé l’image d’un père aimant, avisé d’un grand connaisseur de l’ensemble de l’écosystème sportif africain en général et camerounais en particulier.

La disparition du Patriarche Ibrahim Mbombo Njoya est une immense perte pour notre mouvement sportif, mais aussi, pour le Cameroun entier dans sa diversité. Je joins ma voix, à celle du peuple camerounais, qui pleure une de ses personnalités référentes. Et, je prie l’éternel, notre Dieu, dans sa grande magnanimité, d’accueillir notre père sa majesté le sultan

Ibrahim Mbombo Njoya.

Samuel Eto’o