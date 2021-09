Sur sa page facebook, Rose Yohou, une ivoirienne se présente comme la femme de “Dj Sommet des Sommets”. On retrouve donc sur cette page des messages d’amour adressés à ce Dj qui s’est révélé au public béninois par son style atypique et drôle. Selon toute vraisemblance, le contact a été établi entre “Couclik” et Rose Yohou via un appel vidéo whatsApp. C’est du moins ce qu’on lit sur la page facebook officiel de l’ivoirienne. Elle remerciait “Fréjus Adimi” de l’avoir aidé à entrer en contact avec son ” chéri”.

“Au cours de l’appel , une capture a été faite et postée sur ses réseaux sociaux “

Après cet appel vidéo, l’ivoirienne dira, toujours sur le réseau social de Mark Zuckerberg que le béninois est également tombé amoureux d’elle. Quelques jours plus tard, elle informe ses followers que son “chéri” lui a envoyé 200. 000 francs Cfa . Dans un post publié sur sa page facebook, il y a quelques heures, le Dj béninois ne nie pas grand chose de ce qu’affirme Rose Yohou sur les réseaux sociaux. Ambroise Agognon ainsi appelé à l’état civil, reconnait être entré en contact avec l’ivoirienne. Il avoue également avoir envoyé 200 000 francs Cfa à cette dernière.

“Suite à ces posts sur les réseaux , on a dû accepter qu’elle entre en contact avec nous d’où l’appel vidéo

Quelques heures après on s’est rendu compte qu’au cours de l’appel , une capture a été faite et postée sur ses réseaux sociaux. Ce que j’ai malheureusement déploré. Je n’ai pas réagi. Pas plus tard qu’hier, dans un direct elle affirme que je lui ai envoyé une somme de 200.000f. J’avoue publiquement que cette affirmation est vraie mais elle n’en avait pas besoin” s’offusque Ambroise Agognon. Le Dj Sommet des Sommets dit déplorer l’attitude de Rose Yohou.

“Nous suspendons absolument tout. Mettez une croix sur cette affaire famille”

Pour lui, c’est inconcevable qu’elle publie une capture de leur conversation et ensuite et qu’elle dévoile ses faits et gestes publiquement. ” Suite à ces faits , nous suspendons absolument tout. Mettez une croix sur cette affaire famille” dit de manière péremptoire la star des réseaux sociaux. L’homme est persuadé que la meilleure vie se vit discrètement. ce qui ne semble pas être le cas de Rose Yohou.