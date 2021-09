La volonté manifeste du pouvoir britannique de réduire drastiquement l’immigration dans le pays inquiète les pays voisins dont la France. La presse britannique annonce en effet que le pouvoir s’apprête à former les forces de l’ordre pour qu’elles puissent repousser les embarcations de migrants avant qu’elles n’arrivent sur les côtes du pays.

«La France n’acceptera aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier. L’engagement de la Grande Bretagne doit être tenu. Je l’ai dit clairement à mon homologue Priti Patel. L’amitié entre nos deux pays mérite mieux que des postures qui nuisent à la coopération entre nos services » a sèchement laissé entendre le ministre Darmanin sur Twitter, s’adressant directement à son homologue britannique.

Mais pour des responsables d’ONG et des associations, l’annonce du Royaume-Uni semble impossible à tenir, vu le nombre d’embarcations et de migrants qui pourraient arriver en même temps sur les côtes anglaises. D’autres pointent le danger de mort qui plane sur les migrants si leurs embarcations sont renvoyées, rappelant au passage qu’en général, les embarcations ont assez d’essence pour un voyage, pas pour deux ! De Janvier à août, plus de 15 mille migrants ont tenté de traverser la manche pour rejoindre le Royaume-Uni.