Un ancien collaborateur d’Hillary Clinton a été accusé ce jeudi 16 septembre d’avoir fait de fausses déclarations au cours de l’enquête entrant dans le cadre du dossier relatif à l’ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016. Il s’agit en effet de Michael Sussmann. Les accusations portées contre ce dernier ont été faites devant un grand Jury par le procureur spécial John Durham.

Le procureur reproche au mis en cause d’avoir fait économie de vérités alors que ce dernier déclarait à la police fédérale des preuves numériques reliant prétendument les ordinateurs de la Trump Tower à la banque russe Alfa. Suite à cette accusation, Michael Sussmann a déposé le tablier au sein du cabinet Perkins Coie où il était associé. Ses avocats ont tout de même crié à l’injustice et ont fait remarquer qu’il n’avait commis aucun acte répréhensible.

“Sussmann n’a commis aucun crime”

« Monsieur. Sussmann n’a commis aucun crime », ont martelé dans un communiqué les avocats du mis en cause. « Toute poursuite ici serait sans fondement, sans précédent et constituerait une déviation injustifiée de la manière apolitique et fondée sur des principes dont le ministère de la Justice est censé faire son travail. », ont-ils poursuivi dans le communiqué rendu public à cet effet.