La relation entre les deux joueurs du Paris Saint Germain (PSG) Neymar et Kylian Mbappé continuent de faire la une de la presse sportive française. En effet, récemment, cette dernière avait fait état d’une mésentente entre les deux joueurs stars du PSG, avec l’ancien monégasque qui avait traité son coéquipier brésilien de « clochard ».

Mauricio Pochettino s’est montré rassurant

Le joueur âgé de 22 ans qui était visiblement frustré contre Neymar, n’avait pas hésité à exprimer sa colère en disant : « Ce clochard, il ne me fait pas la passe ». La situation laisse donc présager qu’il y a un froid entre les deux joueurs du club de la capitale. Cependant, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est revenu sur ce sujet et s’est montré rassurant. Questionné à ce propos avant le match contre le Manchester City, il a fait savoir que la situation n’est actuellement pas tendue entre les deux joueurs. Pour lui, ce sont des choses qui peuvent se produire sur un terrain.

« J’ai discuté avec eux, ils en ont parlé par après, et ils rigolaient ensemble à l’entraînement. Je pense qu’il y a eu plus de bruit que la réalité. Mais c’est normal au PSG. C’est un club spécial, avec des situations spéciales, qu’on ne retrouve pas dans d’autres clubs. Il faut le comprendre et l’accepter. Mais je peux vous assurer que la situation est sous contrôle, et il y a une bonne ambiance dans le groupe. Les joueurs sont calmes et concentrés sur la rencontre à venir » a-t-il ajouté.