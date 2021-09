Un militaire québécois a été condamné par la Cour martiale pour avoir tenu des propos à caractères racistes et a eu envers certains enfants des comportements violents alors qu’il avait été déployé au Sénégal. Les faits incriminés auraient été commis en 2019 et le mis en cause a été jugé au cours de l’année dernière selon la décision qui a été rendue publique récemment. Marc-André Lévesque, âgé de 34 ans était membre du Royal 22e Régiment et était sergent de l’armée.

Le militaire rétrogradé

A en croire les détails de la décision de la Cour martiale, il a été rétrogradé et condamné à passer trois mois dans une prison militaire. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos racistes envers les Sénégalais durant tout son séjour. Ce qui aura retenu l’attention de certains de ses collaborateurs est ce qu’il a fait à des enfants en pointant son arme sur eux. « En mars 2019, le Sgt Lévesque a braqué sans excuse légitime, à plus d’une reprise, un pistolet Browning 9 mm sur des enfants sénégalais », a fait savoir le document de la Cour.

Il braque un pistolet sur des enfants

« Il a usé de subterfuges pour attirer ces enfants à proximité de lui pour ensuite les faire fuir en braquant sans motif valable son pistolet vers eux. Il a armé à de nombreuses reprises son pistolet. Les enfants apeurés se sont enfuis en courant. », peut-on également lire. Dans le même temps, « il a accéléré de 30 à 50 km/h avec son véhicule en direction d’un groupe d’enfants sénégalais lors d’une patrouille ». Le mis en cause qui ne ratait pas l’occasion de proférer des insultes racistes envers les Sénégalais avait menacé ses collaborateurs quand ils ont dénoncé ses actes.