La fonctionnalité relative à une connexion par satellite de l’IPhone 13 sera bien possible. La seule précision qu’il convient de faire est qu’elle ne serait pas systématique dans tous les pays et elle n’est réservée qu’aux messages d’urgence. Cette mise au point par rapport à la prochaine sortie de la marque à la pomme a été faite par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.

« La réponse est un grand non. Cela ne se produira pas maintenant, l’année prochaine ou dans un avenir proche », a éclairé le journaliste tout en précisant que la communication par satellite ne sera possible que dans des zones où il n’y a aucune couverture réseau. Comme zone évoquée par le journaliste, on peut citer les montagnes ou dans les régions les plus rurales. Le journaliste du média américain Bloomberg fera tout de même remarquer que la marque à la pomme a en projet le lancement de son propre réseau satellite.

Une fausse alerte…?

Ceci aurait ainsi le mérite de permettre une connexion aux données. Mark Gurman a tout de même tenu à marteler qu’il faudra attendre plusieurs années pour l’atteinte de cet objectif. Rappelons que les mises au point du journaliste de Bloomberg interviennent après un rapport de Ming Chi Kuo, analyste financier taïwanais et expert des projets Apple. Il prophétisait en effet l’arrivée d’une connexion par satellite de l’IPhone 13.