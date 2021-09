L’ancien Premier ministre Tony Blair a averti que « l’islam radical » reste une « menace sécuritaire de premier ordre » 20 ans après les attentats terroristes du 11 septembre. Il a également exhorté les dirigeants du monde entier à se réunir pour développer une stratégie commune pour contrer la menace qui pèse sur leurs sociétés. Blair a à ce propos invité les puissances mondiales, dont des alliés non occidentaux que sont la Chine, la Russie et de nombreux pays musulmans, à « s’unir » pour adopter une « stratégie commune ».

Dans un discours prononcé devant le groupe de réflexion militaire du Royal United Services Institute (RUSI), Blair, qui a engagé pour la première fois des troupes britanniques en Afghanistan en 2001, a déclaré qu’il était clair que l’islam radical n’y avait pas perdu de sa force et continue de représenter une menace de sécurité de premier ordre qui, sans contrôle, « nous atteindra ». Il a déclaré que l’idéologie de « l’islam radical », en transformant la religion en doctrine politique soutenue si nécessaire par la lutte armée, l’a inévitablement mise en conflit avec des sociétés ouvertes et modernes culturellement tolérantes.

Le désengagement américain

« À mon avis, l’islamisme, à la fois idéologie et violence, est une menace sécuritaire de premier ordre ; et, hors de contrôle, il nous atteindra, même s’il est centré loin de nous, comme l’a montré le 11 septembre », a-t-il déclaré. « Comme le communisme révolutionnaire, il opère dans de nombreuses arènes et dimensions différentes, et comme lui, sa défaite finira par s’attaquer à la fois à la violence et à l’idéologie, à partir d’une combinaison de puissance dure et douce ». Selon M. Blair, il est désormais clair avec le retrait américain d’Afghanistan, que les USA ont «un appétit très limité pour l’engagement de l’armée ».