La « drogue du viol », achetée avec l’argent offert par les fidèles de sa paroisse. La drogue est utilisée lors de certaines parties de sexe, avec un ami et quelques autres personnes recrutées sur des sites de rencontres. C’est une enquête délicate qui a conduit à l’arrestation d’un prêtre de Prato en Italie, Don Francesco Spagnesi. Le curé de 40 ans a été placé en résidence surveillée par la juge d’instruction, qui a accepté la demande de mesure conservatoire présentée par le procureur.

Le prêtre pourrait aussi être mis en cause pour détournement de fonds. Selon ce qui ressort des enquêtes de la police, pour acheter la drogue, Don Spagnesi a utilisé l’argent offert par les fidèles lors des collectes dominicales. Le montant est estimé entre 70 et 100 mille euros, une somme colossale que le prêtre a pu récolter grâce au fait que sa paroisse, celle de l’Annonciation, est située à Castellina, l’un des quartiers les plus riches de Prato. Les fidèles décideront de poursuivre ou non Don Spagnesi, pour détournement de fonds, qui a quitté il y a quelques semaines ses fonctions de curé.

Les autres ne savaient pas que Spagnesi était prêtre

Ce qui ressort de l’enquête, c’est un prêtre qui mène une double vie : outre celle de prêtre, il en a mené une autre, dans laquelle il a eu une relation sentimentale avec un autre homme. C’est précisément à partir de l’arrestation de ce dernier le 27 août que les investigations ont commencé. L’homme, également originaire de Prato, avait été arrêté dans une voiture avec un litre de GBL, la soi-disant « drogue du viol », importée de Hollande. Celui-ci est également en résidence surveillée. Les participants aux rencontres, une dizaine au total, tous majeurs et consentants, ne savaient pas que Spagnesi était prêtre.

Douleur et consternation

L’évêque de Prato, Mgr Giovanni Nerbini a exprimé « douleur et consternation » en apprenant l’information. « Ce sont des nouvelles qu’un père et un pasteur ne voudraient jamais avoir et qui touchent tout le diocèse. En ce moment, je veux être particulièrement proche de la communauté paroissiale de Castellina, partager leurs souffrances et leurs malaises », a déclaré l’évêque, expliquant que depuis quelque temps il était conscient d’un fort état de souffrance physique et psychologique du prêtre.