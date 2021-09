L’une des principales opposantes à l’ancien président américain au sein du parti républicain, Liz Cheney s’en est prise dimanche matin à Trump. « J’aime les présidents républicains qui sont réélus », a publié la représente dimanche matin dans un tweet avec une photo de l’ancien président George W. Bush, avant la diffusion d’une interview qu’elle a faite sur CBS. Dans son interview dans l’émission, “60 Minutes“, la représentante a déclaré que certains membres républicains du Congrès l’avaient encouragée en privé à poursuivre ses efforts francs contre Trump.

Trump et Cheney sont impliqués dans une querelle publique depuis que l’ancienne présidente de la House Republican Conference a rejoint 9 autres membres du parti pour voter afin de destituer Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole. « Des membres du Congrès, républicains, sont-ils venus vous voir en privé et ont murmuré à votre oreille : ‘’C’est bien, Liz’’ et vous ont encouragé, mais ne se présenteront pas et ne le diront pas publiquement ? », a demandé l’animatrice Lesley Stahl de CBS à Cheney. « Oui », a déclaré Cheney, ajoutant que le sentiment venait des membres de la Chambre et du Sénat.

Une remplaçante pour Cheney

Plus tôt ce mois-ci, Trump a approuvé la prochaine opposante à la réélection de Cheney, l’avocate du Wyoming, Harriet Hageman. Pendant ce temps certains républicains éminents se sont publiquement ralliés à Cheney et à ses efforts de réélection. L’ancien président George W. Bush organisera une collecte de fonds pour Cheney à Dallas le mois prochain, et d’autres comme les anciens présidents Paul Ryan et John Boehner ont contribué financièrement à sa campagne. Ces efforts interviennent alors que Cheney tente d’obtenir un soutien supplémentaire avant la primaire du Wyoming en août prochain.