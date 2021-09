Jean-Paul Belmondo, acteur français et star du film emblématique de la Nouvelle Vague française « À bout de souffle » est décédé à l’âge 88 ans. Son décès a été confirmé ce lundi par le cabinet de son avocat, Michel Godest. Aucune cause de décès n’a été donnée. Belmondo est né le 9 avril 1933, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, dans une famille d’artistes. Son père était le sculpteur de renom Paul Belmondo et sa mère, Sarah Rainaud-Richard, était peintre.

Belmondo a joué au football et s’est entraîné comme boxeur avant de quitter l’école à 16 ans. Il a commencé à jouer dans les années 1950 au Conservatoire de Paris, où l’un de ses professeurs, Pierre Dux, lui a dit que sa carrière d’homme de premier plan était vouée à l’échec à cause de son allure. Les gens éclateraient de rire s’ils voyaient une actrice dans les bras de Belmondo, avait déclaré Dux, selon le biographe Bertrand Tessier.

La carrière de Belmondo a duré un demi-siècle. Belmondo, qui a incarné dans les années 1960 un nouveau type de star masculine caractérisée par une virilité pure plutôt que par sa beauté classique, est ensuite apparu dans plus de 80 films et a travaillé avec divers grands réalisateurs français, de François Truffaut à Claude Lelouch. Ses choix de carrière étaient tout aussi variés, allant des films d’art et d’essai acclamé à des films d’action et de comédie très tièdes plus tard dans sa carrière.

Les condoléances de Macron

Le président Emmanuel Macron et la Première dame ont, via un communiqué de l’Elysée, adressé « leurs condoléances attristées à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à tous les Français qu’il a fait rire et qu’il a émus durant plus de 60 ans ». « Le président de la République et son épouse s’inclinent devant celui dont le visage était un morceau de notre patrimoine, l’énergie un hymne à la vie, et le talent un plaidoyer pour le septième art », a indiqué le communiqué.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021