L’auteur présumé du jet d’œuf sur le président français ce lundi 27 septembre a été placé dans un centre psychiatrique à Lyon. L’information a en effet été annoncée par le parquet de Lyon par le canal d’un communiqué qui a été rendu public. Il s’agirait d’un jeune étudiant de 19 ans. Il ne fera pas objet d’une comparution immédiate. Il a dans un premier temps été placé en garde à vue après à son acte.

“Abolition de son discernement”

Par la suite, le mis en cause a « fait l’objet hier, à la demande du parquet de Lyon, d’un examen psychiatrique qui a conclu à l’abolition de son discernement», a précisé le communiqué des services du procureur. Dans une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir la scène de l’œuf qui atterrit sur l’épaule d’Emmanuel Macron alors qu’il était en train d’effectuer un déplacement au Salon international de la restauration et de l’Hôtellerie, à Lyon.

4 mois de prison pour le gifleur

Le mis en cause a été rapidement maîtrisé par les éléments de la sécurité du président français. «S’il a un truc à me dire, qu’il vienne», a lancé Emmanuel Macron qui a demandé qu’on lui amène l’auteur de l’acte. Le mis en cause n’aura tout de même pas le même traitement que celui qui a giflé l’actuel locataire de l’Elysée. Condamné à 18 mois de prison dont quatre mois de prison ferme, il a recouvré la liberté le 11 septembre dernier.