Les relations diplomatiques entre la Turquie et les Etats-Unis sont parties du mauvais avec le président américain Joe Biden. C’est du moins ce qu’on peut comprendre des propos tenus par le chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan face aux médias turcs, qui a fait savoir hier jeudi 23 septembre 2021 que les avions militaires américains F-35 commandés par Ankara n’ont pas été livrés.

« Il n’est pas possible de faire marche arrière »

D’après le média turc Anadolu, le président a indiqué en marge de l’Assemblée générale de l’ONU avoir « bien travaillé avec (le président George W) Bush, le fils. J’ai bien travaillé avec (Barack) Obama et (Donald) Trump. Mais je ne peux pas dire qu’on ait bien commencé avec Biden ». Il a par ailleurs déclaré que la Turquie avait commandé cent avions de combats américains, avant d’en avoir été écarté, suite à l’achat des avions S-400 russes. « Pour nous, l’affaire des (missiles russes) S-400 est réglée. Il n’est pas possible de faire marche arrière. Les États-Unis doivent bien le comprendre (…) Nous, en tant que Turquie, nous sommes honnêtes mais les États-Unis ne l’ont malheureusement pas été et ne le sont pas » a-t-il ajouté.

Notons que Recep Tayyip Erdogan a cependant indiqué que la Turquie s’approvisionnera ailleurs, mettant l’accent sur le fait qu’elle : « achète ce qu’il faut pour sa défense ». Malgré cela, le chef de l‘Etat turc tient à avoir de bonnes relations avec les USA. « Mon souhait est d’avoir des relations amicales et pas hostiles (avec les États-Unis). Mais le cours des choses, entre deux alliés de l’Otan, n’est pas actuellement de bon augure ».